Д оскорошният капитан на Левски - Вендерсон Цунами, публикува емоционален текст на сбогуване със „сините“. Бразилският ляв бек изигра 139 мача със синята фланелка, а сега кариерата му продължава във втородивизионния турски Ъъдър.

Ето какво написа Цунами:

„Дойде моментът да се сбогувам с Левски – отборът, който дълбоко бележи живота ми. Преди всичко искам да благодаря на Бог, че ми даде сила, здраве и мъдрост във всяка стъпка от този път. На семейството ми, което винаги беше до мен, подкрепяйки ме в трудните моменти и празнувайки всяка победа така, сякаш е тяхна.

Много благодаря на президента, директорите и всички треньори, с които имах честта да работя. Специално на Станимир Стоилов, който имаше пълно доверие в работата ми. Всяко поучение, всеки разговор и всяка възможност бяха от съществено значение за професионалното и личното ми израстване. На играчите и целия щаб – остава моята вечна благодарност за другарството, уважението и ежедневното единство. Бяха битки, жертви и уроци, споделени на терена и извън него.

По-специална благодарност към феновете. В 139 мача аз дадох всичко от себе си, борих се, тичах, страдах и празнувах, винаги мислейки за вас. Всяка подкрепа, всеки вик и всяка проява на обич направиха огромна разлика. Благодаря също на компанията Nordeste Agenciamento Esportivo и на Джери Перейра за отличното партньорство, доверието и професионализма през цялото това време.

В София създадох истории и оставям благодарността си към всички приятели, които направих в тази страна и които ще нося със себе си за цял живот. И специална благодарност към Светлин Караначев (Карека) за истинското приятелство, уважението и обичта – винаги ми помагаше от началото до края на това пътуване. Напускам с вдигната глава, със сърце, пълно с благодарност, и с увереността, че всеки ден давах най-доброто от себе си. Благодаря за всичко. САМО ЛЕВСКИ!“.

