Л евски играе силен футбол от началото на сезона. "Сините" показаха висока класа в евротурнирите, което накара феновете да мечтаят за нещо голямо в края на кампанията.

Старши треньорът Хулио Веласкес превърна отбора наистина в стойностен, демонстрирайки модерен футбол и се видя, че с желязна дисциплина, здрава защита, изключителен баланс в линиите и движение без топка "сините" бяха като равен с равен със силния Брага.

Дон Хулио получи много похвали за работата си в Левски. Работа, която изстисква силите на футболистите му до краен предел. С други думи – подопечните му се надскачат в много от мачовете, което е и най-голямото доказателство, че треньорът върши качествено работата си.

На целия този фон Левски не направи достатъчно, за да победи Лудогорец, завършвайки 0:0 в дербито!

Истината е, че Дон Хулио трябваше да улови емоцията от трибуните, които за пореден път бяха огромен бонус за отбора, и да я внедри на терена, където левскарите на моменти изглеждаха като тим, който е доволен и на равенство.

Трябваше да има "синя" заря и на терена, а не само на трибуните. Победата беше изключително важна за Левски и най-вече за шампионските амбиции на клуба.

Цялата статия – в хартиеното издание на „Мач Телеграф”

Мач Телеграф