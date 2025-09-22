Н ападателят на Ботев Враца Даниел Генов бе избран за Играч на мача след края на срещата с ЦСКА от деветия кръг на efbet Лига, която завърши 1:1. Именно Генов донесе точката на своя отбор с попадение. "Потрудихме се доста за този резултат. Трябва да сме доволни и на точката. Имахме своите шансове. Имахме план за мача и горе-долу го изпълнихме, притежанието бе за ЦСКА", заяви той.

"Доволни сме, направихме равен срещу Левски и срещу ЦСКА. Публиката се завърна на стадиона, като това ни мотивира. Като се разхождаме по центъра, хората ни се наслаждават. Всичко минава през много труд и себераздаване", добави нападателят.

"Тактическо решение бе да съм резерва. Разговаряхме с треньорския щаб през седмицата. Обясниха какви са техните планове и това се случи. Имаме силен състав, конкуренцията е жестока. Доказвам, че годините са само цифра, щастлив съм, че отбелязах и помогнах. Тренирахме центрирания и да вкарвам топки с глави. Явно бе писано, доволен съм, че вкарах така. Адски съм щастлив. Христо Янев вкарва с лекота пет от пет фала, без да се напряга. Можем само да се учим от него", завърши Даниел Генов.

