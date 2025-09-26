С 5-ата си победа за сезона Душан Косич и Локо Пловдив се качиха на 3-тото място.

С тарши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич очаквано бе доволен от успеха с 1:0 над Левски.

"Футболистите нямат нужда от допълнителна мотивация за мачовете с такива съперници. Гордея се с тях и с дисциплината, която показаха. Това е една добра вечер за Локомотив", заяви 54-годишният словенец след 5-ата си победа от началото на кампанията, с която с подопечните си вече са 3-ти в класирането.

"Не играхме слабо срещу ЦСКА 1948 в предния кръг, но загубихме (0:4). Приемаме този мач като урок и днес съумяхме да спечелим. Показахме страхотна реакция след това поражение. Борихме се до последната минута днес и бяхме възнаградени с успех.

Левски има индивидуална класа и трябваше да се борим с дисциплина. Ако се бяхме отпуснали, съперникът можеше да ни накаже. Някои казват, че по-лесно е да се защитаваш и да играеш на контраатака. Може би затова най-добрите отбори в България имат проблеми с нас в този момент", каза още Косич.