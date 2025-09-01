Ц СКА отново не победи, правейки 2:2 със Славия, с което счупи всички антирекорди за най-лош старт на сезона. След този резултат „червените“ поне се отлепиха от последното място, което доведе до нечувана забава на гърба на 31-кратните шампиони по социалните мрежи. Нещо, което феновете определено не заслужават...

И тук изниква въпросът дали Душан Керкез е точният треньор за ЦСКА. Защото много хора – директори и футболисти бяха махнати след лошия старт. Както се шегуват привържениците – от къщата на „Биг Брадър“ напуска всеки понеделник по един. Днес чакаме това да е Мика Пинто. Но в крайна сметка няма ли да е по-правилно от ЦСКА да благодарят на Керкез и да му пожелаят успех в новите начинания. Просто „червените“ трябва да си го признаят – сбъркаха и с треньора. Както преди година беше с футболистите, сега е така и с наставника. Всяко забавяне на уволнението на Керкез ще е просто удължаване на агонията. Да, той може да победи Септември Сф и Ботев Вр след паузата, но това трудно ще промени глобалната картинка. През миналия сезон ръководството на ЦСКА търпя прекалено дълго Александър Томаш и плати много висока цена за това. Сега нещата започват да се повтарят, което изглежда безсмислено. А резултатите на Томаш, поне в първенството, пък дори и играта, са на светлинни години пред продукцията на сбирщината на Керкез...

В първите мачове от сезона оправданието на Керкез беше, че отборът няма нужните футболисти. Е, сега вече сякаш ги има – дойдоха Годой, Пастор, Сегер, Жордао, Теодор Иванов започна да играе. Но играта я няма. Трагична е. Дори феноменалният гол на Ето'о и ударното начало срещу Славия не помогнаха. Веднага след попадението Славия натисна здраво и головете във вратата на Бусато бяха въпрос на време. Керкез смени схемата с идването на Годой, което е логично, но сякаш футболистите му не са готови за това. Пастор, дошъл с много очаквания, се оказва поне за момента трагичен. Той беше виновен за гола на Локо Пд, сега и за първия, дело на Жордан Варела. Заради това беше изваден още на почивката, като вместо него влезе Иван Турицов. Отделно, каквото и да се случва, Сейни Санянг не излиза от състава. Това е една от големите грешки на Керкез. А най-голямата е, че не успява вече втори мач да сработи Питас и Годой. Сега аржентинецът излиза на преден план, докато кипърецът тотално се губи. Сякаш беше по-добре схемата на ЦСКА да бъде 3-5-2, а не 3-4-3, защото Дейвид Сегер като дясно крило напълно липсва и така „червените“ сякаш играят с 10 души...

Но най-големият проблем на Керкез е изражението му. Той сякаш няма душа да води ЦСКА. Езикът на тялото му показва, че изглежда примирен и сякаш очаква да с и тръгне и да си вземе неустойката. Няма нищо с треньора, който постигна добри неща в Ботев Пд. Ще поживеем и ще видим, както се казва, но истината е, че в 6 мача до момента Керкез не показа и за секунда, че заслужава да бъде треньор на „червените“.

