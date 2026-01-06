Д ва от силните отбори в Серия А - Болоня и Аталанта, искат да привлекат българския национал Росен Божинов, съобщи белгийската медия Nieuwsblad.be. "Може да е изненадващо, но той е практически най-търсеният играч на Антверпен в момента, тъй като множество чуждестранни клубове вече са направили запитвания към неговото обкръжение и клубът му Антверпен. Отбори от големи страни, включително Англия, Германия и Италия, също проявяват интерес. Например, Божинов е на радара на Болоня и Аталанта, които в момента са седми и десети в Серия А. И двата клуба са известни със своето проницателно скаутство и с това, че грабват таланти от по-малките лиги на евтини цени", пише изданието.

"Въпреки че Божинов все още се нуждае от много работа, той има силни страни, които го отличават. Той е висок (1,93 метра), доста бърз и играе с левия крак. Последното е важно, защото позицията на ляв централен защитник е трудна за запълване. Освен това, той е все още много млад - ще навърши 21 години по-късно този месец - и следователно има значително място за развитие. Наскоро той стана български национал - вече има три мача - така че също трупа опит на това ниво", добавя Nieuwsblad.be.

