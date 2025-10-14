За нервите на феновете на ЦСКА предстои ново изпитание.

П редставителният тим на ЦСКА започна активна подготовка за предстоящия двубой срещу новака Добруджа от 12-ия кръг на Първа професионална лига.

Към състава на Христо Янев вече се присъединиха Иван Турицов, Фьодор Лапоухов, Кевин Додай, Йоанис Питас и Лумбард Делова. Петимата имаха ангажименти за своите страни в световните квалификации, а през утрешния ден се очаква завръщането и на останалите „армейски“ национали.

Заради различни физически проблеми на индивидуален режим се готвят Иван Турицов и Улаус Скаршем.

В дните до шампионатното гостуване „червените“ ще тренират едноразово на клубната база в Панчарево. Двубоят срещу Добруджа е на 19 октомври (неделя) от 15:00 ч., а тимът ще отпътува за Добрич в предишния ден.