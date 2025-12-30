Н овото попълнение на ЦСКА Макс Ебонг се сбогува с бившия си тим Астана. Той подписа договор с „червените“ преди броени дни. Сбогувайки се с Астана, играчът изрази дълбока благодарност към всички, от ръководството до феновете.

„Ще бъда кратък, защото не обичам да се сбогувам – винаги е трудно, когато обичаш силно. Моите думи никога няма да могат да предадат всичко, което е в душата ми и което е свързано с вас, момчета. Но дойде време да направя следващата крачка“, започна Ебонг в Инстаграм.

Макс Ебонг е на 26 години и основната му позиция е в сърцето на полузащитата. Той парафира с ЦСКА за 3 години. „Благодаря на ръководството на клуба, на треньорския щаб, на съотборниците си, на персонала и на всеки фен, който ме подкрепяше във всеки един момент. Смело мога да кажа: Астана е моят дом! Завинаги в сърцето ми, Астана. Моите шампиони!“, добави при сбогуването си играчът.