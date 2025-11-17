Г рузинският национален отбор по футбол пристигна снощи в София за последния си двубой в група "Е" в Световните квалификации - гостуване на България. Двата отбора са без шансове за класиране на Мондиала по какъвто и да било начин, като единствената разлика между тях е три точки за Грузия, спечелени през септември в Тбилиси.

От отбора отпадна защитникът на италианския Удинезе Саба Гогличидзе, който е с контузия и така и не успя да се възстанови. Той пропусна и първата среща от двете през ноември – поражение с 0:4 от Испания. На неговото място в последния момент е извикан Иля Бериашвили от МТК (Будапеща), който играе на същата позиция – централен бранител. Бериашвили е на 27 години, а за него това е първа покана в представителния отбор нa Грузия.