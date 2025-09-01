В торият състав на Славия победи с 2:1 като гост Пирин Гоце Делчев в мач от петия кръг в Югозападната Трета лига, белязан с нахлуване на публика в тунела на стадиона. "Белите" изостанаха в резултата през първото полувреме, но успяха да достигнат до обрат след късни голове на Васил Казълджиев в 70-ата минута и Владимир Драганов в допълнителното време на двубоя.

"Домакините демонстрираха изключително грубо поведение и останаха в намален състав още в 35-ата минута, а след почивката двубоят се превърна в корида, застрашила сериозно здравето на някои от играчите на "белите". Двата отбора завършиха с по 9 футболисти, но победата беше в полза на младите "бели" таланти. Хвърчащите бутилки и опитите за саморазправа с футболистите на Славия от страна на противниковия тим и публиката принудиха Ангел Славков, който води "Б" отбора, да повика полиция, ескортирала славистите след края на двубоя", се казва в съобщение в официалния сайт на Славия.

Вторият тим на столичани, който е съставен изцяло от юноши от клубната академия, е на второ място във временното класиране с 10 спечелени точки след три победи, едно равенство и една загуба.

След това и от ръководството на ФК Пирин (Гоце Делчев) реагираха. Те изразиха възмущението си от "скандалното съдийство" на Кирил Кирилов и неговия асистент Марио Донев по време на контрола с втория отбор на Славия. От третодивизионния клуб пишат, че техните "престъпни действия и тенденциозни отсъждания" са изнервили футболистите. От Пирин призоваха бригадата на Кирилов да не получава назначения за официални и неофициални мачове на отбора.

"Ръководството на ФК Пирин (Гоце Делчев) изразява своето изключително възмущение от скандалното съдийство на рефера Кирил Кирилов и неговия асистент Марио Донев по време на вчерашния мач. Техните престъпни действия и тенденциозни отсъждания изнервиха до краен предел футболистите, публиката и целия ни щаб", пишат от Пирин.

"Считаме, че подобно отношение е недопустимо и уронва престижа на футбола. Действията на съдиите не допринасят за честната и спортсменска игра, а напротив – създават напрежение и конфликти, които са в разрез с нашите принципи. С оглед на случилото се, ръководството на ФК Пирин (Гоце Делчев) декларира, че не желае съдията Кирил Кирилов и неговият асистент Марио Донев да бъдат назначавани повече за мачове на нашия отбор. Заявяваме, че тяхното присъствие на Градския стадион е нежелателно и може да доведе до неконтролируеми и непредвидими последици. Надяваме се, че компетентните органи ще вземат необходимите мерки, за да предотвратят подобни инциденти в бъдеще. Ние ще продължим да защитаваме интересите на нашия клуб и да се борим за спазването на феърплея".