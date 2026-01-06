Л егендата на Левски Емил Спасов коментира пред „Мач Телеграф“ раздялата с Цунами и Патрик Мислович. Той е на мнение, че на този етап „сините“ трябва да запазят основното си ядро от играчи и не бива на всяка цена да се купуват нови. „Дай Боже, тази година да е годината на Левски! Силно се надявам да успеем най-накрая да станем шампиони. Мисля, че имаме всички предпоставки това да се случи. Важно е футболистите да се подготвят, както трябва за предстоящите срещи. За мен не е проблем, че все още не сме представили нов футболист. Отборът е добър и за мен не бива да се взимат играчи със спорни качества. Не бива да се купува на всяка цена. Да, Патрик Мислович си тръгна и Цунами, вероятно, ще продължи кариерата си в Турция, но те не играеха толкова често".

"Явно Веласкес е преценил, че няма да разчита на тях. Като цяло Левски си запазва ядрото от играчи, поне на този етап. Има широчина в състава. Ако ще има промени, то те трябва да са качествени. Да дойдат футболисти, които са по-добри от сегашните. Левски няма финансите на Лудогорец и ЦСКА. Затова нещата са малко по-трудни. По-добре да не взимат, отколкото да привлекат някой, който е по-слаб от досегашните играчи. Така си мисля. Не бива да се взимат хора на всяка цена. Да, ако са качествени, тогава може. Цунами даде много на Левски през последните години".

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

Цялото му изказване четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

