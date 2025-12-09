Една от най-проблемните позиции за ЦСКА е тази на класическия плеймейкър. Човекът, който да даде последния пас, да задържи умело топката и да изпълнява статичните положения. Разбира се, подобен футболист струва скъпо и не е лесно да се пребориш за него. През лятото „червените“ се бореха със зъби и нокти за израелския национал Габи Каниховски. В крайна сметка обаче той предпочете офертата на унгарския гранд Ференцварош, където за отрицателно време се утвърди като водещ футболист.

При липсата на силен плеймейкър, най-вече Христо Янев, а не предшественикът му Душан Керкез, реши да възложи тези задачи на Джеймс Ето'о. Това е поредна позиция, на която камерунецът е използван. В Ботев Пд често играеше като десен бек, след това бе преместен като дефанзивен халф, което сякаш е най-силната му позиция, а напоследък се нагърбва с все повече организаторски функции.

Статистиката на героя от последното Вечно дерби се промени доста напоследък. Той има 3 гола и 5 асистенции, което значи, че е участвал в 8 от 27-те гола на ЦСКА. Африканецът има 29 ключови подавания от началото на сезона, като се нарежда на 5-ото място по този показател в Първа лига. Пред него са Георги Русев от ЦСКА 1948 (35), Бернардо Коуто от Спартак Вн (35), звездата на Ботев Пд Тодор Неделев с 31 и десния бранител на Лудогорец Сон – с 31. От тази петица двама са класическите плеймейкъри – Берна и Неделев. Зад Ето'о е Мазир Сула от Левски. Друг плеймейкър, който има 26 ключови подавания, но е играл по-малко мачове от камерунския халф на ЦСКА.

Цялата разработка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX