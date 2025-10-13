С помоществователят на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, излезе с призив към „жълто-черната“ общност в навечерието на подновяването на първенството след паузата за националните отбори. Той призова феновете да напълнят стадион „Христо Ботев“ за домакинството на Славия.

Ето какво гласи постът на Филипов:

„ПРИЗИВ ОТ ИЛИЯН ФИЛИПОВ

„ВСИЧКИ НА КОЛЕЖА – В ТРУДНИТЕ МОМЕНТИ СЕ ВИЖДА КОЙ Е БОТЕВИСТ!“

Скъпи ботевисти,

Тази събота от 15:00 часа на нашия дом – стадион „Христо Ботев“, ни очаква специален и емоционален мач. Срещу Славия ще отпразнуваме троен юбилей, какъвто рядко се вижда в историята на един клуб.

Ивайло Видев – наш юноша, преминал през всички нива на академията, записва своя мач №50.

Николай Минков – истински боец, човек, който винаги дава всичко за Ботев, достига до мач №150.

Нашият капитан и легенда Тодор Неделев ще изиграе историческия си мач №300 с жълто-черната фланелка!

В чест на този специален ден, всички деца до 16 години ще бъдат допуснати безплатно на стадиона.

Приятели,

Знам, че времената са трудни. Знам, че клубът ни преминава през изпитания. Но именно в такива моменти се познава кой стои зад Ботев – не само, когато печелим, а когато сме едно цяло.

Сега е моментът да покажем, че Ботев Пловдив не се прекланя, а се изправя.

Нека всички заедно изпълним „Колежа“, нека уважим нашите момчета и ги подкрепим с цялото си сърце, за да ни се отблагодарят с една изразителна победа!

За Ботев! За историята! За честта на Пловдив!

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX

Всички на стадиона в събота!

Илиян Филипов“.