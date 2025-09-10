О питният полузащитник Румен Руменов ще продължи кариерата си вв Втора лига с екипа на Фратрия (Варна), похвалиха се от клуба на официалната си страница. Руменов се раздели с Добруджа (Добрич) ден преди края на трансферния период в България и подписва с Фратрия като свободен агент.

"Добре дошъл във Фратрия, Румен! Зад гърба си има над 350 мача в професионалния футбол, от които повече от 200 в Първа лига на България. Познава вкуса на европейските турнири, умее да се бори на високо ниво и идва при нас с огромно желание да побеждава. Румен е истински професионалист, който винаги се раздава докрай на терена. Вярваме, че заедно с него ще станем още по-силни!", пишат от най-младия варненски клуб.

Преди да сложи подписа си под договора с Фратрия, роденият в Шумен Руменов е бил на преговори с Черноморец (Бургас) – друг отбор от второто ниво на българския футбол. Но в крайна сметка е предпочел проекта на бизнесмена Виктор Бакуревич.

32-годишният Руменов е юноша на Литекс, играл е само в България за отборите на ЦСКА, Нефтохимик, Етър, Арда (Кж), Спартак (Варна) и Добруджа преди да реши да се премести във Варна. През новия сезон той записа седем мача преди да напусне Добрич.