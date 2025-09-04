27,5 от територията на България e покрита от планини, а останала спокойно можем да кажем, че се покрива от Гашпер Търдин. Халфът се превърна в „откритието“ на „сините“ от началото на сезона. И набързо се нареди играчите, които се смятат за твърди титуляри. Той стартира като резерва при 0:0 с Апоел Беер Шева, когато Хулио Веласкес предприе изненадващ ход. Испанецът пусна Майкон като халф до Георги Костадинов. Този експеримент не бе много успешен, но пък помогна на Търдин да се завърне на бял кон в стартовите 11. Оттам излезе два пъти, но не защото бе слаб, а Веласкес реши да му даде почивка срещу Спартак Вн и Ботев Враца, за да пази сили за Европа. Там в последните 4 мача той записа пълни 90 минути във всеки един от тях. Трябва да отчетем също, че в Първа лига също има пълен актив от минути на терена в четирите двубоя, в които взе участие. А в този с ЦСКА 1948 записа 6 спечелени единоборства от общо 9. Пасовете също му се получаваха, а бе близо до това и да вкара гол. Маринов обаче успя да спаси майсторски и не му позволи да бъде в прегръдките на съотборниците си. Логично обаче словеценът получи най-висока оценка от всички халфове, които бяха на терена в този мач. И в синьо, и в червено. В негово лице Левски се сдоби с боец, какъвто има нужда всеки отбор. Човек, който се жертва и е до всеки един, който има нужда от помощ на терена. Работна пчеличка, която не спира да бръмчи през всичките 90 минути, а понякога и 120.„Няма толкова изпълнителен човек“, обичат да казват за него на „Герена“. А феновете със сигурност са по-спокойни, когато видят момчето с двата бели дроба на терена. Освен това Гашпер може да служи за пример на всички в Левски, които се чувстват пренебрегнати, защото никой няма да остане незабелязан, ако се влага и в тренировките, и в мачовете, а не само в приказките пред приятелите. И със сигурност никой не се пита вече: „Какво прави този на „Герена“? Да, стартът му в Левски бе кошмарен и мнозина го зачеркнаха с лека ръка, но сега са сред тези, които след всеки мач го молят за фланелка.

Показателен за Гашпер е и друг факт. Той и Карлос Охене са единствените халфове в Топ 10 на играчите, които са с най-висок процент на точни пасове. Останалите са само бранители. И това е нормално, защото защитниците трябва да бъдат най-прецизни в работата с топката. Средно на мач Гашпер може да даде 54,8 точни подавания или 92% от всичките му опити. „Е, подава да един метър“, ще кажат вечните критици. Да, но поне го прави точно, не рискува излишно и Левски върви.

Още новини четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX