П резидентът на Българския футболен cъюз Георги Иванов не скри разочарованието си от срамното 1:6 от Турция. Той напусна стадион "Васил Левски" около 2 часа след края на срещата с югозападните ни съседи. Смятам, че през първото полувреме футболистите показаха, че имат възможности, но през второто допуснахме индивидуални елементарни грешки. Напълно е нормално такъв да бъде резултатът, след като се допускат такива грешки в такива мачове, които се играят на много високо ниво", бяха първите му думи.

"Вие, ако трябва да знаете правилата, ние приемаме юни месец това, което ще бъде за следващия сезон, така че те не могат да се променят всеки месец или, когато поискаме. Направили сме това, което е възможно – четири човека, българи, играят във всеки един отбор. Тези, които не са платили тази такса, която я има, смятам, че ще бъде дълъг процесът, за да можем да излекуваме българския футбол", продължи бившият нападател на Левски.

"Никой не може да каже колко дълъг. Смятам, че трябва да имаме подкрепа от държавата, обсъждахме със спортния министър доста неща до сега, за които бяхме горе. Неприятно е за всички, нормално – за 10 минути да ти вкарат три гола по такъв начин... Смятам, че отборът трябва да се вдигне, за да има мотивацията да играе мача, който имаме сега с Испания. Показахме през първото полувреме, че можем да се противопоставяме, но когато правиш елементарни грешки на това високо ниво – повтарям го втори път – е много трудно да победиш или да постигнеш добър резултат", каза още Иванов.

"Треньорският щаб трябва да направи всичко възможно, знаем срещу кого ще играем. Това е пътят. Паднахме се в много тежка група, знаехме каква е. Имаме идея как да се развиваме в бъдеще време. Знаем, че тези квалификации са ужасни като съперници. Знаете класата на всеки един от тези отбори, а пък знаете индивидуалната класа на тези футболисти. Така че, каквото и да си говорим, резултатите не са добри, но пък някой път трябва да достигнеш дъното, за да можеш след това да вървиш нагоре", отсече той.

"Абсолютно не смятам да търся на никого отговорност. Казах ви го и преди – Националният отбор или Федерацията е пазарът, който представя футболистите, които клубовете създават. Това за момента са играчите на националния отбор. За това ние казваме, че това е следствието на всички онези неща, които са се случвали в миналото. Затова работим в детско-юношеската школа, за да можем да изкарваме качествени играчи на различно ниво, за да могат да представляват България. С тези футболисти – без да искам да се обиждат – България няма никакъв шанс да се гордее с футбола си", добави Иванов.

"Защо не инвестират в собствените школи? Бизнесът на един клуб не е да говорят за телевизионни права, солидарност, спонсорски договори, а да произвеждат футболисти, които след това да бъдат продадени в големи клубове, а те да инвестират в собствени школи. Ние купуваме футболисти за 2 лева и го продаваме за 3 лева. Ако мислите, че можем така, гледаме в различни посоки", категоричен бе той.

"В София има 277 отбора до 14 години, но само 15 игрища. Как да се развиват децата при такива условия? Някои бивши футболисти създадоха школи само за печалба – там се работи за количество, не за качество. Всичко, което се е случвало в миналото, днес виждаме като последица. Затова трябва да започнем да градим отново, за да може България един ден пак да се гордее с футбола си", отчете Иванов.