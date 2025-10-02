П рез последните четири-пет години сме направили около 35 такива стадиона. Радваме се, че в община Шумен този проект завърши, за да може младото поколение да има къде да тренира, защото най-големият проблем за българския футбол е самата инфраструктура, лошите материални бази. Надяваме се от Шумен да излязат добри футболисти, които някога да прославят и България. Това каза в интервю за БТА президентът на Българския футболен cъюз (БФC) Георги Иванов, който заедно с кмета на областния град проф. Христо Христов откри днес обновения и модернизиран ученически стадион "Цоньо Василев" в Шумен по програмата „Хеттрик“ на УЕФА за развитие на футбола.

„Концентрирали сме вниманието си към детско-юношеския футбол предвид това, че знаем къде е проблемът. Това, което виждат хората в мъжкия ни национален отбор, е следствие на всичките проблеми, които с години са натрупвани. Тези футболисти, които сега играят в националния ни отбор, са продукт на настоящата система. Надявам се с помощта и на правителството да вложим усилия, за да можем да достигнем успехите на младите ни волейболисти, на които се радваме сега“, посочи Иванов

„Както казах, за да се развива футболът у нас, трябва да се влага в инфраструктура, детско-юношеските школи да има къде да тренират, в обучение в треньори. Не е правилен аналогът между волейбол и футбол предвид това, че има картотекирани 130 000 футболисти. Някой път някои хора казват – ама има масовост. Да, обаче голямата масовост, а няма качества. Така че има много неща, които трябва да се променят, дори и законодателни, за да може наистина да имаме качествени футболисти, които да отговарят на европейските изисквания, когато играем на много високо ниво. Националният ни мъжки отбор се среща например с Испания и Грузия, техните футболисти са на много високо ниво, които играят в много силни клубни отбори и имат много силна индивидуална класа“, уточни Иванов.

Във връзка с предстоящия мач на Лудогорец в Лига Европа и останалите ни водещи отбори, които са играли и ще имат шанса да играят в евротурнирите, Иванов каза: „Лудогорец дълги години влагат в този продукт. Нормално е този продукт да дава резултати, представлява и България. Това, което искам да виждам от клубовете, които играят в евротурнирите, е да играят за тях все повече българи… Направихме стъпката да има четири човека (български футболисти – б.а.), които да почват мачовете, но тези четири отбора, които са първи в класирането в първенството ни в момента, са подписали документ, в който не участват българи. Лудогорец е страхотен проект, ние всички се радваме на успехите му, защото те носят успехи и за България, но трябва още да се потрудят и да развият детско-юношеския футбол, да развият български футболисти, които да дадат успехи за България."

На въпрос, свързан с неговото пожелание за развитието на футбола в Шумен, а и в страната, той отговори: „Първо, децата трябва да изпитват удоволствие, докато спортуват, след това да разберат, че за да станеш професионален спортист, трябва да си отдаден и обичаш спорта, който практикуваш. Пожелавам им също да са здрави и най-важното – да се забавляват. Всичко става, когато човек обича нещо."

„Новото съоръжение е страхотно и благодаря на кмета на Шумен за неговите усилия и съдействие, за да може съвместно с БФC да бъде изградено. Пак казвам, това е изцяло за децата, да се развиват, да спортуват и се забавляват, това е най-важното. Пожелавам си в мандата ми да има все повече кметове, които искат да развиват и спорта. Всичко това, което се прави в Шумен, е предпоставка за едно по-добро бъдеще за децата“, каза малко по-късно пред журналисти Иванов.

На въпрос, свързан с новия старши треньор на мъжкия ни национален отбор по футбол Александър Димитров и какви цели са му поставени, Георги Иванов каза: „Предстоящите противници са много силни, видяхте ги първите два мача. Настоящият треньор дълги години беше треньор на младежкия национален отбор. Голяма част от тези футболисти, които са в мъжкия отбор, са минали през него. Целта е да стабилизираме отбора, лека-полека от тези мачове, които предстоят. След това март и юни месец ще има контролни срещи, да започнем да адаптираме младите момчета от юношеския и младежкия ни национален отбор в мъжкия, за да сме готови за септември месец за Лигата на нациите и вече да имаме изграден отбор за следващите квалификации за европейско първенство. Всичко това, което правим, се прави за подмладяване, да се вкарат свежи кадри, както във волейбола ни - млади момчета на 18,19 и 20 години виждате какви резултати постигат. И това е нашият път, който сме поставили към националния селекционер“.

На въпрос, свързан със започналото разследване на прокуратурата за случая със зaлагания на мачове от футболисти и има ли яснота относно уличените играчи, президентът на БФC Георги Иванов отговори: „Някой са си платили глобите, други ще обжалват. Апелативната комисия потвърди техните наказания. Около 10, 11 или 12 човека, не мога точно да кажа, ще отидат в прокуратурата предвид това, че са зaлагали на собствени мачове... Смятам, че ще има и по-големи наказания и някой от тях може и да са наказани още много дълго време."