Г еорги Костадинов събра най-много точки в нашата класация Топспринт за изминалия 14- кръг. След добрата игра на капитана на „сините“ при победата с 3:0 като гост на Арда Кърджали той събра 73 точки от вота на „Мач Телеграф“, клубовете и феновете. Тези точки са първи за него от началото на първенството. Втори за кръга е Леандро Годой от ЦСКА със 70 точки, след като вкара два гола от дузпи срещу Монтана. Трети с 53 точки е вратарят Димитър Евтимов, който пази блестящо за Ботев Вр при домакинството срещу ЦСКА 1948, завършило 0:0 под Околчица.

Освен Костадинов, още седем играчи взеха първите си точки в класацията ни от началото на сезона. Това са вратарят на Черно море Кристиян Томов, Ромейш Ивей и Божидар Чорбаджийски от Ботев Вр, както и Патрик-Габриел Галчев, Красимир Милошев, Красимир Станоев и Октавио от Локомотив Сф.

Цялата класация може да намерите в днешния брой на "Мач Телеграф"

