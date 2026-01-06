Х алфът на Левски Георги Костадинов изрази очакванията си преди отпътуването на тима за подготвителен лагер в Турция. Пред медиите той подчерта значимостта на качествената подготовка и вярата си в неразкрития потенциал на "сините" за предстоящия пролетен полусезон. "Най-важното е да се подготвим добре, защото ни предстоят много трудни месеци. Трябва да покажем поне игрите през есента, а дори и по-добри," заяви Костадинов.

Той допълни, че в отбора вижда още много потенциал, който не е разкрит. „Фланелката на Левски винаги тежи, но това е благословия. Не всеки има възможност да играе в такъв клуб с такива фенове, не трябва да се вглеждаме в статистики," сподели той. „Мисля, че в отбора има още много потенциал, който не е разкрит. Затова, ако успеем да се предпазим от травми, ще е добре, разбираме идеите на треньора все по-добре. Времето е достатъчно до суперкупата, убеден съм, че отборът ще изглежда добре за първия шампионатен мач“, каза още той на летище „Васил Левски“.

Първият официален мач на Левски за 2026 година е на 3 февруари срещу Лудогорец за Суперкупата на България. „Лудогорец е отбор, който е доказал, че може да играе на няколко фронта, няма какво да ги коментираме, ние обаче зависим от себе си, ние трябва да гледаме в нашата паничка. Хората, които са близо до нас, знаят, че всеки мач е като финал. Чувствам се добре, издържам на натоварванията, не само в българските, но и европейските. Затова сега се наслаждавам“, допълни той.

Относно капитанската ленти в Левски след трансфера на Цунами: „За мен не е било от значение, капитанската лента на чия ръка ще бъде, важното е момчетата да показват качествата си, капитанската лента не може да бъде основна тема. Смятам, че нашият отбор има по-голям потенциал, важното е да покажем израстваме през пролетта.“

