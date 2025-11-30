Г ьоко Хаджиевски бе категоричен, че трудно може да се правят сравнения между първия му престой в България и настоящия. "Футболът е много по-различен. Има много чужденци. По мое време нямаше толкова. По мое време имаше 3-4, максимум 5. Някои отбори имат по 15-20 души. Това не е добро за бъдещето на българския футбол“, категоричен бе той пред БНТ.

Проблемът според него се дължи на лошата работа в школите. „Това е най-голямото зло на Балканите. Ние съм расист, нито против чужденците, но трябва да има място за талантите, които трябва да попълнят националните отбори. Най-голямата болка е, че не се работи в школите. Бюджетите им не трябва да се определят от заплащанията на родителите. Малко са треньорите със самочувствие“, категоричен бе той.

Преди Спартак той дойде у нас като селекционер на ветераните на Северна Македония за специален мач във Варна. „Това беше голям жест на националите от 94 г. Поздравявам Ицо, Боби, на когото пожелавам бързо оздравяване, заради здравословните му проблеми, Балъков, Лечков и всичките национали. Това обединява народа. Дойдоха 8 хил. Зрители, които събраха пари за жертвите в Кочани. Ние трябва да бъдем братя. За 32 години в България запазих приятелите си“, каза още Хаджиевски.

„Бих искал много да успеем като национален отбор. В квалификациите за световното първенство в Катар отстранихме Италия, като ги победихме в Палермо с 1:0 в първия мач. Във втория мач загубихме от Португалия като гост. Трудно е за Македония да играе два такива мача. Сега играем с много силния отбор на Дания. Трудно е да победим. Ние имаме същия проблем. Лигата не е много качествена. Половината отбори имат чуждестранни президенти, които убиват надеждите, които работят по 10 години в клубовете“, завърши специалистът.