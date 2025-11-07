С тарши треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски заяви, че отборът играе доста под възможностите след домакинската загуба с 1:4 от Септември в мач от 15-ия кръг на футболната Първа лига. "Очевидно не сме същия отбор, който бяхме до преди два мача. Играем доста под нашите възможности", коментира Хаджиевски.

"Преди това имаше борба, бяхме по-свежи, имаше всичко. Сега се затрудняваме да контролираме мача. Но ние сме показали, че можем", добави наставникът на варненци.

"Получихме два гола, които не мога да си обясня. Вторият гол падна много бързо. На полувремето много се разсърдих. Не можех да повярвам, че можем толкова лошо да играем", продължи Гьоко Хаджиевски.

"През второто полувреме намалихме на 1:2, но вместо да направим 2:2, за две минути стана 1:3 и после беше трудно да се върнем. Ние не сме същия Спартак Варна, който бяхме преди два мача. Ще разговаряме, ще търсим причините. Няма да оставим така нещата. Извинявам се на всички, които ни подкрепят", каза още Хаджиевски.

