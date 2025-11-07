С ептември спечели с 4:1 визитата си на Спартак Варна в първия мач от 15-я кръг в Първа лига. Столичани бяха по-добри и заслужено взеха успеха. Спартак пък продължава с лошите изяви след загубата от Добруджа в миналия кръг. Георги Кабаков бе главен съдия на този мач, а това бе негово завръщане, след като последните свири Славия - Локо София, когато призна гол на "белите" заради игра с две ръце на Мартин Георгиев.

В класирането Септември взе ключови три точки, които го изкачват на 14-то място с 14 точки. Спартак има две повече на деветата позиция.

Гостите от София поведоха в 39-ата минута. След центриране от корнер се стигна до разбъркване в наказателното поле на Спартак, а Виктор Очаи бе най-съобразителен и се разписа. "Соколите" имаха претенции за нарушение срещу вратаря Ковальов и игра с ръка на Галин Иванов. ВАР прегледа именно за нередовни действия от капитана на столичани, но след 3-4-минутно забавяне, попадението бе признато.

В добавеното време на срещата столичани реализираха и второ попадение. Робин Шутен даде меко центриране към Галин Иванов в наказателното поле, опитният играч с №33 на гърба си отигра топката комично, но след това успя да си я спре и да подаде към Николас Фонтен, който на празна врата се разписа за 0:2.

Спартак Варна започна по-силно второто полувреме и закономерно намали изоставането си в 61-вата минута. Бернардо Коуто проби по левия фланг, но бе затворен и върна към Дамян Йорданов, който разпредели надясно за Даниел Иванов, той от своя страна центрира меко за Берна, а португалецът с глава наказа неубедителна изява на вратаря Владимир Иванов.

В 79-ата минута столичани отбелязаха трто попадение, с което сложиха точка на спора. При добра контраатака Галин Иванов пусна отлично извеждащо подаване към Али Аруна, той не си спря топката добре първоначално, но надбяга Емил Янчев, остана очи в очи с Максим Ковальов и с изстрел между краката на украинския страж отбеляза дебютния си гол за Септември - 1:3.

В продължението Септември вкара и четвърти гол. Сербер подаде много добре при контраатака и Николас Фонтейн реализира второто си попадения в мача.

