П ламен Андреев ще се раздели с Расинг Сантандер. Младежкият национал на България, който играе под наем в испанския отбор от Фейенорд, не попадна в групата за предстоящия мач с Реал Валядолид.

Стражът взе участие в днешното занимание на Расинг, но се готвеше заедно с възстановяващия се от контузия Хокин Ескиета. След тренировката треньорът на кантабрийци Хосе Алберто Лопес потвърди, че 21-годишният страж напуска клуба.

До момента българинът записа пет мача за испанския тим, но желанието на Фейенорд е да го даде под наем в клуб, където ще получава повече игрови минути. В последните дни на 2025 година се заговори, че интерес към Пламен Андреев има Лех Познан.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX