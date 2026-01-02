П резидентът на Славия Венцеслав Стефанов за пореден път провали трансферна новина. Шефът на "белите" разкри гордо, че се е разбрал с ЦСКА за трансфера на най-добрия играч на отбора през есента Исак Соле. "Аз се разбрах с колегите от ЦСКА. Остава те да се споразумеят с него. Утре ще имат среща и ще стане ясно бъдещето му", обясни Венци Стефанов пред "Блиц".

Не за първи път Венци развърза езика си и гордо обявява трансфер преди той да е обявен официално. Същото се случи с Мартин Георгиев, който преди няколко дни бе продаден на гръцкия лидер АЕК Атина.

