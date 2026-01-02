П рофесионалният цигулар Брайън Кинг Джоузеф подаде жалба срещу актьора Уил Смит и компанията му Treyball Studios Management, Inc., обвинявайки ги в сексуален тормоз и неправомерно уволнение.

Според жалбата, подадена в Окръжния съд на Лос Анджелис на 30 декември, Смит „намерено е подготвял и подтиквал г-н Джоузеф за сексуална експлоатация“ след като го е поканил да се присъедини към световното си турне Based on a True Story: 2025 през ноември 2024 г.

Инцидентът, описан като „травматична поредица от събития“ през март 2025 г., включва нахлуване в хотелската стая на Джоузеф в Лас Вегас, без следи от взлом. Намерени са „заплашително сексуално съдържание“ – бележка с надпис: „Брайън, ще се върна… само ние двамата“ с нарисувано сърце, подпис „Stone F“, както и мокри кърпички, бутилка бира, червена раница, опаковка с HIV лекарства с чуждо име, обеца и медицински документи, непознати за музиканта.

Джоузеф твърди, че е изпитал страх „непознат човек скоро да се върне, за да извърши сексуални действия“ с него. След като съобщил на хотела, полицията и мениджърите на турнето, според жалбата, член на екипа го „унижил“ и го уволнил. На неговото място бил нает друг цигулар.

Музикантът посочва, че е претърпял „сериозен емоционален стрес, финансови загуби, щети за репутацията си, включително ПТСР и други психически проблеми“ вследствие на уволнението.

Адвокатът на Смит, Алън Гродски, заяви: „Твърденията за моя клиент са неверни, безпочвени и безразсъдни. Категорично ги отричаме и ще използваме всички законови средства, за да се установи истината.“

Брайън Кинг Джоузеф е родом от Вашингтон, D.C., и е финалист в тройката на 13-ия сезон на America’s Got Talent през 2018 г. През декември 2024 г. той публикува видео в Instagram от първата нощ на турнето с Уил Смит.

Жалбата идва след друг скандал: на 1 декември бившият асоцииран музикант Билаал Салаам заведе съдебен иск за $3 млн. срещу Джада Пинкет Смит, твърдейки, че е бил вербално заплашван.

Турнето Based on a True Story се проведе от юни до септември 2025 г., след излизането на албума на Смит през март.