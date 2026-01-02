У ест Хем договори трансфера на Пабло от Жил Висенте за 23 милиона евро, съобщава трансферното гуру Фабрицио Романо. Нападателят вкара 10 гола в португалската елитна дивизия в 13 мача през този сезон и е грабнал окото на "чуковете". Интересен факт е, че именно този футболист бе спряган за Левски, но им се е сторил много скъп, въпреки че някои твърдят, че "сините" са мислили, че цената му е под милион евро през изминалото лято. Все пак, вместо в Левски, Пабло ще продължи кариерата си в Уест Хем.
