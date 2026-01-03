Л егендарният играч от НФЛ Дейон Сандърс най-накрая сложи край на спекулациите и публично потвърди връзката си с актрисата Каруече Тран.

58-годишният треньор на Колорадо стори това със селфи в сторито си в Инстаграм. На него позира с новата си любима, която е с 21 години по-млада от него. Слуховете, че двамата имат романс, тръгнаха още през юли. Тогава Каруече беше видяна в болницата до Сандърс, който по това време се подлагаше на операция на пикочния мехур.

През септември актрисата подхрани слуховете, като заяви, че „да се омъжиш за по-възрастен партньор е правилният избор“. Дискретната връзка обаче вече е в миналото. Сандърс е голямо име в американския футбол и като корнърбек е печелил два пъти Супербоул. Като треньор също е много успешен. Бил е женен два пъти и има пет деца. Каруече има зад гърба си връзка с музикалната звезда Крис Браун, а после и с рапъра Куево. Между 2017 и 2021 г. бе с бившия вече играч от НФЛ Виктор Круз, който също е печелил Супербоул.