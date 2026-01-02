Б ългарската звезда Александър Везенков стана най-резултатен при успеха на неговия Олимпиакос над Панатинайкос с 87:72 точки като гост в гръцкото мегадерби от 19-и кръг на редовния сезон в Евролигата по баскетбол за мъже.

Срещата се проведе в зала "Телеком Център" в Атина пред 18 999 зрители. Везенков приключи с 24 точки, 9 борби и 1 асистенция за малко под 34 игрови минути. Тайлър Дорси добави още 21 пункта за пирейци.

За домакините от ПАО Кендрик Нън направи 32 точки. След третия пореден успех в турнира Олимпиакос излезе 7-и в подреждането с баланс от 11 победи и 7 загуби. Панатинайкос са 5-и с баланс 12-7.

