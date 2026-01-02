К апитанът на Левски Цунами ще продължи кариерата си в турския Ъъдър, като стана ясно, че "сините" ще получат 150 хиляди евро от трансферната сделка, съобщават местните издания в Турция. Очаква се бразилецът да пристигне в новия си клуб в неделя.
Цунами натрупа 139 мача, 8 гола и 13 асистенции, откакто бе привлечен на „Герена“ от Станимир Стоилов. В момента Ъъдър се подвизава във второто ниво на турския футбол и е на седмо място в класирането и има шансове да се бори за промоция в Суперлигата.
