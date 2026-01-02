Т рагедия беляза новогодишните празници в село Якимово, Видинско. 34-годишен мъж е задържан за убийството на 27-годишна жена от Видин.

Инцидентът е станал в дома на 47-годишна жена, където двамата гости се събрали за празника. Между мъжа и жертвата възникнал скандал, при който той първо удря жената със стъклена бутилка, а след това я намушква с нож в главата и шията.

След убийството извършителят избягал, но полицията го залови по-късно в района на Якимово. Тялото на жертвата е изпратено за аутопсия в Монтана, а мотивите за трагедията се изясняват.

По информация на МВР, мъжът и жената наскоро били разделени, но се събрали за новогодишното празненство.