Гонсалес ще е фен №1 на Григор в Австралия, където за първи път го придружава.

Eйса Гонсалес не само е голямото вдъхновение за завръщането на Григор Димитров след контузията, но се превърна и в негов личен фотограф. Усмихнатата мексиканка засне най-старателно тренировка на първата ни ракета в Бризбън (Авл), където Гришо е шампион от 2014 и 2017 г.

35-годишната мексиканка очевидно се забавляваше, докато разглеждаше кадрите, които е измайсторила в навечерието на 19-ия професионален сезон на гаджето си. От понеделник тя ще подкрепя своето момче и по време на мачовете му, като жребият за турнира е в събота.

Навръх Нова година Ейса и Григор отлетяха до намиращия се на 900 км Сидни, за да посрещнат празника с приятели.

В мрежата се появиха много кадри, на които влюбените се целуват страстно под зарята и се впускат в горещ танц. Под кадър, на който двамата греят влюбени, тенис звездата ни написа: „Познай кой е първият ми план за 2026 година? Да бъда с теб“.