Н игерийската полиция съобщи, че шофьорът на превозното средство, в което пътувал бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа и участвало в катастрофата, при която боксьорът беше ранен, а двама негови близки приятели загинаха, е обвинен в причиняване на смърт чрез опасно шофиране, пише агенция Reuters.

46-годишният Адении Моболаджи Кайоде се яви днес пред съд в Сагаму във връзка с инцидента на магистралата Лагос-Ибадан, информират от полицейското командване на щата Огун в изявление. Reuters не успя веднага да се свърже с Кайоде или с негов законен представител. Подсъдимият до момента не е коментирал публично случая.

Превозното средство, в което пътували Джошуа, Сина Гами и Латиф Айоделе, управлявано от Кайоде, се ударило в спрял камион на споменатата магистрала. От полицията обясниха, че обвиненията към Кайоде са четири, включително причиняване на смърт при опасно шофиране, а той е задържан под стража до изпълнение на условията по наложената му гаранция от 5 милиона найри (3499 долара). Делото беше отложено за 20 януари.

