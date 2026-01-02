Д вегодишното дете, получило тежко нараняване с огнестрелно оръжие в новогодишната нощ в Скопие, почина сутринта в петък, съобщи "Макфакс", писа БТА.

2-годишно е простреляно в главата!

Главната прокуратура в Скопие съобщи, че е издадена заповед за аутопсия на детето, за да се изяснят напълно причините и обстоятелствата около случая.

Според наличната до момента информация бебето е било улучено от метално тяло, за което се предполага, че е случаен куршум, по време на новогодишно тържество.

Вътрешният министър на Република Северна Македония Панче Тошковски заяви, че случаят се разследва.