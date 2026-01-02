И ма хора, които не обичат да говорят, но съгласят ли се - се пише история. Точно това успяхме да направим за вас. Срещнахме ви с легенди в спорта, командоси преживели събития, от които се побелява за една нощ, барети, спецполицаи, които споделиха с нас изумителни факти. Сред тях е Стоян Саладинов, Алекси Димитров, Иван Янкулов, Стефан Бакалов, Владимир Димитров и много други. Вижте пак избраните моменти, които вписаха в историята ни факти, които ще се помнят дълго.

Новините за света, които гледахте само с нас и прогнозите, които се сбъднаха

Личният преводач на американския президент Йонко Мермерски бе в ефира ни ексклузивно, броени часове след срещата на Тръмп и Путин в Аляска. Има ли истинска химия между двамата? Каква е ролята на европейските елити? Какви са истинските цели на Тръмп?

Войната в Украйна показахме през очите на хора, които са там или са били там и говорят от първо лице, а не преразказват зададени наративи.

Търновлийката Горица Радева живее на фронта и разказа за участието на жените във войната; кое не може да се преживее, дори да си свикнал. Горица прави акции в помощ на бойците на първа линия.

Един от най-известните военни анализатори Руслан Трад говори за новата глобална реалност и нуждата от реализъм в България.

Капитан 1 ранг Васил Данов, украински възпитаник и с роднини там, е убеден, че украинците няма да се предадат, а на Путин не му дреме колко руснаци ще загинат.

Другата тема разбира се, бе Газа.

В ефира ни първи гост бе Николай Младенов, бивш министър у нас и топ дипломат на ООН за Близкия изток. Малко след гостуването му в подкаста той бе обявен като вероятен бъдещ премиер на международното управление на Газа. А Руслан Трад първи в нашия ефир разкри, че палестински топ бизнесмени са определени за участие в това управление.

Луно, луно, земьо македонска... Третата гореща тема за 2025.

Бившият ни посланик в Скопие Александър Йорданов разказа за разговора си с покойния президент Борис Трайковски часове преди катастрофата, отнела живота му. Йорданов сподели за първи път много спомени за този голям държавник като приятел на България.

Журналистът Любчо Нешков за обидния език към България на премиера на РСМ Кристиан Мицкоски – Абе, господине, така не се говори!

Един голям българин - Люпчо Георгиевски от Битоля разказа как е тормозен у дома само защото не крие какъв е. Категорично послание за кураж и отказ от мълчанието.

И накрая – първата награда за подскаста дойде за срещата в Мадрид с биографа на царя Рамон Перес Маура – за големия авторитет на Симеон в целия свят. Лични разкази на биографа за царя и семейството му.