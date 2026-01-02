4 май 2024 година. Това беше последният път, когато Кристиано Роналдо отбеляза хеттрик. Въпреки че е натрупал 41 гола, откакто навърши 40 години, и е все по-близо до мечтаните 1000 гола (в момента има 957 - б.р.), португалският национал завърши 2025 година без да отбележи три пъти в един мач и прекъсна серията, която продължаваше 16 поредни години.

Капитанът на Ал-Насър все пак отбеляза хеттрик през декември, при победата над Ал-Ахдуд (3:0), но третият му гол беше отменен заради засада. Откакто пристигна в Саудитска Арабия преди три години, Роналдо има общо шест хеттрика.

Последният хеттрик на Кристиано за Португалия беше при разгрома над Люксембург (5:0) в квалификациите за Мондиал 2022. През 2021 година Роналдо направи още един хеттрик на 14 март с екипа на Ювентус. При втория си престой в Манчестър Юнайтед също блесна с два хеттрика - срещу Тотнъм и Норич в Премиър лийг.

За да си спомним последната година, в която Роналдо не е правил хеттрик, трябва да се върнем чак до... 2009-а. Първият път, когато той отбеляза три гола в един мач, беше на 12 януари 2008 година с екипа на Манчестър Юнайтед срещу Нюкасъл (6:0).

