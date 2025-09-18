Л евски приема Лудогорец в голямото дерби за върха в Първа лига в петък от 20:30 часа. От "Герена" изненадаха приятно феновете си с новината, че в канала на клуба в YouTube ще има специално студио, посветено на очаквания с огромен интерес мач.

Бившият капитан на "сините" Владимир Гаджев ще бъде гост-анализатор.

В предаването ще бъдат излъчени интервюта, едно от тях със Седрик Бардон.

Съобщението от "Герена":

Вече нямаме търпение – петък, 20:30 часа, стадион „Георги Аспарухов“, битка с Лудогорец.

Преди това обаче сме приготвили нещо специално, защото стадионът както винаги ще е тесен за всички левскари по света и у нас. За тези, които ще успеят да посетят мача, ще има „Синя фиеста“ с всички наши партньори и гост Седрик Бардон. За останалите – специално ТВ студио.

Гост в него за анализ на мача и всичко, случващо се в Левски, ще бъде Владимир Гаджев. Очакват ви ексклузивни интервюта с Евертон Бала и Седрик Бардон, директни включвания от пистата с треньора, донесъл шампионска титла на Академия Левски – Стоян Димов, както и с фенове пред Сектор „А“.

Подготвили сме всичко, за да се почувствате на стадиона, дори и да сте на другия край на света.

Започваме в 19:00 часа в Youtube канала на „Левски ТВ“.