О тборите на Локомотив Горна Оряховица и Фратрия направиха равенство 1:1 в двубоя помежду си от 11-ия кръг на футболната Втора лига. След първото си равенство от началото на сезона Фратрия събра 25 точки от десет изиграни мача и излезе на втора позиция във временното класиране, на 3 точки зад лидера Дунав Русе.

Локомотив е пети с 16 точки в актива си след 11 срещи до момента. С 16 точки е и шестият Пирин, но и с мач по-малко. Гостите от Фратрия поведоха в 10-ата минута с попадение на Иван Брикнер. Тимът от Горна Оряховица изравни в 39-ата минута чрез Жулиян Иванов.

В следващия кръг Локомотив Горна Оряховица ще гостува на Янтра на 18 октомври, а съставът на Фратрия ще посрещне Спартак Плевен на 20 октомври. Преди това в срещи от предварителния кръг на турнира за Купата на България на 12 октомври Фратрия ще гостува на Германея (Сапарева баня), докато Локомотив ще излезе срещу Витоша (Бистрица).

