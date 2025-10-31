Х алфът на ЦСКА 1948 Браян Собреро беше избран за Играч на 13-ия кръг в еfbet Лига. Аржентинецът се отличи със страхотен гол от центъра за победата с 5:4 над Лудогорец.

“Тази индивидуална награда е нещо, за което всеки футболист жадува. Благодаря на момчетата от отбора, защото футболът е колективна игра. Благодаря на треньорите и президента, които ми дават шанс да играя за първи път в Европа. Нашият собственик обича да се шегува в социалните мрежи, че сме се спасили от отпадане. Имаме по-високи цели вече, нормално е сега да има повече напрежение. Никога не се играе спокойно. Миналата година се борехме в долната половина на таблицата, сега се борим за челните места. Всяка точка е важна и показваме на всички, че имаме потенциал да се борим за титлата. Всеки мач е важен, продължаваме да работим сериозно и ще видим накрая на годината къде ще бъдем.

Когато се прави изцяло нов отбор, е трудно, защото не познаваш футболистите, с които играеш. Голяма част за първи път играят в Европа. Но с много тренировки се получават нещата. Това помага за по-бързата адаптация на футболистите. В началото имах леки трудности с адаптацията, но сега се чувствам добре.

Когато отборът върви, е нормално един футболист да трупа самочувствие. Играехме срещу Лудогорец, който е най-класният отбор в България през последните години. Специално за гола - знаех, че вратарят обича да играе малко по-напред и си мислех, че ако имам удобна ситуация, ще пробвам. Още когато поех топката, даже не погледнах вратата. Благодарение на Господ успях да вкарам.

Тази селекцията, която беше направена тази година в нашия отбор, беше точно, за да се борим за първите места. Отборът има качества да се бори за първото място. Левски е силен отбор, тази година играе много силен футбол. Харесвам начина, по който играят. Лудогорец сега има леки затруднения, защото играе в Европа. Може би с тях ще се борим за първите три места.

Чувствам се много добре тук. Осъзнавам, че това е една голяма възможност за моето развитие.

Двата отбора имат добри футболисти (б.р Левски и ЦСКА). Ние сме играели и срещу двата отбора. Единия успяхме да победим, другия не. Левски обаче играе по-силно, затова има предимство. Другото ЦСКА не стартира добре. Този мач може всичко да се случи, но Левски има предимство”, заяви Собреро.