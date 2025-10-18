Р усенският Дунав увеличи преднината си на върха във временното класиране във футболната Втора лига след равенство 1:1 при гостуването си на Марек в среща от 12-ия кръг. Дунав събра 29 точки в челото, следван от тима на Фратрия, който има 25 точки, но и мач по-малко. Марек се намира на 15-а позиция с 8 точки в актива си. Хебър се наложи с 4:2 при домакинството си на Пирин и излезе на осмо място с 15 точки, докато Пирин остава шести с точка повече - 16.

Спортист (Своге) записа втори успех от началото на сезона, след като надделя над Вихрен с 2:1 като домакин в друг двубой от кръга. С победата Спортист собра 10 точки на 12-а позиция, докато Вихрен заема четвърто място с 23 точки в актива си.

Резултати и програма

Хебър (Пазарджик) - Пирин (Благоевград) - 4:2

Марек (Дупница) - Дунав (Русе) - 1:1

Спортист (Своге) - Вихрен (Сандански) - 2:1

по-късно днес:

Етър (Велико Търново) - Беласица (Петрич)

Янтра (Габрово) - Локомотив (Горна Оряховица)

в неделя:

Лудогорец II (Разград) - Черноморец (Бургас)

в понеделник:

Севлиево (Севлиево) - ЦСКА II (София)

Фратрия (Бенковски) - Спартак (Плевен)