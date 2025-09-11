Футболният треньор Димитър Димитров-Херо сподели, че с него не са водени официални разговори да поеме националния тим на България. Това разкрива този за агенция БГНЕС.

Специалистът обаче не отрече, че има неофициални запитвания дали би поел тежката задача. Самият Христо Стоичков изглежда също така одобрява този вариант за треньорския пост при „трикольорите“.

"Неофициалните разговори не са ги броя. Официално с мен никой не е разговарял", категоричен беше Hero.

"Информацията, която имам, е от медиите, никой не ми се е обаждал "искам ли, не искам ли". Трудно ми е да отговарям на хипотетични въпроси "искам ли, не искам ли", защото ако каже, примерно, "да", ще стане всичко едно сам се предлагам", каза още Димитър Димитров.