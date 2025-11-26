Н овият треньор на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо даде пресконференция преди домакинството на Селта в Лига Европа. Той сподели, че отборът му разполага с играчи с различна футболна култура, като работи, за да развива тима и да подобри състоянието му.

„Страхотно е да бъда тук на стадиона за първи път, да съм част от този клуб. Това е моят пети ден тук, срещнах страхотни футболисти и персонал. Ще бъде битка на различни стилове, Лудогорец притежава добри играчи с различна футболна култура. Работим, за да развиваме отбора и да подобряваме състоянието му. Изправяме се срещу много добър отбор. От една гледна точка типично испански отбор – относно качествата на играчите, ротацията. Също така се работи индивидуално в ситуациите един на един и за атаката. Винаги може да говорим и за структурата, в международния футбол стават все по-важни единоборствата един на един. Трябва да имаме фокус по време на мача. Нямам търпение да се изправя с играчите за този мач. Добре е да играеш с добър противник, с такива качества, това ще даде добра подготовка за нещата, които ни предстоят“, започна Хьогмо.

„Трябва да използваш всеки ден, за да израстваш – индивидуално и като отбор. Да се върнат контузените играчи отново на терен, да бъдат всички в най-доброто си състояние, за нас шампионатът е изключително важен. Искаме да се фокусираме върху всеки един мач. Когато играем в Европа, искаме да покажем най-добрите си страни“, продължи той.

„Разбирам въпроса, когато печелиш в поредни години и толкова много, е важно да не влизаш в зоната си на комфорт. Това, което виждам – защо клубът е толкова успешен, виждам всички – от собственици, през директори, до персонал и играчи – те искат да се подобрят. Но най-важното във футбола е да имаш най-добрата култура на тренировки. Всеки ден трябва да идваме на работа и да правим разликата. Заедно ще се вдигнем“, каза норвежецът.

„Те са професионалисти, аз виждам как прекарахме няколко много добри дни заедно. Вчера имахме тиймбилдинг, беше с различни групи, предизвикахме всеки един – какво може да направим в кратък и дълъг период. Винаги е вдъхновяващо да играеш в Европа, много футболисти и отбори искат да са на това ниво. Очаквам играчите да дадат най-доброто от себе си – както в Европа, така и в шампионата“.

Хьогмо отговори и на въпрос дали познава играча с норвежки паспорт от Селта - Йонес Ел-Абделауи: „Не го познавам, но има шведски играчи, които познавам (б.р. – Карл Старфелт и Вилиот Сведберг). За мен е удоволствие да съм тук, в този прекрасен град, с тази прекрасна природа. За човек, израснал в северна Норвегия, това е перфектно. Мотивиращо е да дойда в този клуб. Гледам напред за всеки един ден, който ще прекарам на работа“.

