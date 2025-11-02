"Доволни сме, че победихме. Беше изключително важно за нас. Доволен съм от началните минути на мача. Второто полувреме не подходихме по същия начин, както през началните 15 минути, но най-важното е, че запазихме концентрация, успяхме да стигнем до победата и я постигнахме с добър резултат", отчете треньорът на ЦСКА Христо Янев.

"Единственото, което трябва да мислим, е мачът, който имаме. Тази седмица изиграхме три мача и трябва да бъдем благодарни, че и трите завършиха с победи за нас. Да не забравяме, че само преди месец се намирахме в позиция, при която бяхме на една загуба от последното място. Не трябва много да размишляваме върху това как постигаме победите, а да продължаваме да ги постигаме и да върнем увереността на отбора", отчете младият специалист.

"Всеки един футболист е важен за мен. Всеки един има своето място на терена. Всеки един, когато се появи, трябва да показва най-доброто, да се раздава за отбора. Искам да предам на отбора това да играят със сърцата си. За нас е важно да запазим смиреност и да подходим към този мач по съвсем различен начин, тъй като има различен заряд", коментира той.

Треньорът на ЦСКА демонстрира и доста джентълменски стил спрямо "сините". "Левски е в много добра форма. В момента е отборът, който се бори да стане шампион. Показват много динамичен футбол, разполагат с много добър треньор, който вкарва своите идеи в отбора. Това са временни позиции в класирането и не трябва да изхождаме от тях. Не съм виждал един мач да се загуби само защото единият отбор е по-назад в класирането. На терена всички сме равни и затова футболната игра е интересна. Трябва да се опитаме да направим така, че този отбор да бъде на същото ниво, на което всички очакват", заяви той.