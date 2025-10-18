С тарши треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че тимът трябва да започне да печели, за да трупа самочувствие и увереност. „Червените“ гостуват на Добруджа утре в мач от 12-ия кръг на Първа лига.

„Направихме всичко възможно за краткото време, което имахме и с футболистите, с които разполагахме, да се потрудим достатъчно и да се подобрим. Всичко е наред, подготвяме се сериозно за мача. Подхождаме с уважение към Добруджа и се надявам да направим добър мач. Контузените играчи останаха в София, за да се възстановяват“, каза Янев.

Той заяви, че се надява тимът му да запази нивото си от мача с Лудогорец, завършил наравно.

„Ако кажем, че сме играли добре с Лудогорец, трябва да задържим това ниво и да постигнем победи, които да вдигнат самочувствието. Всеки мач е от голямо значение, важното е да победим и да трупаме увереност. И да започнем да показваме по-голямо постоянство”, каза още Янев.