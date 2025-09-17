Л егендата на българския футбол и носител на "Златната топка" за 1994 година Христо Стоичков ще бъде специален гост на международния спортен симпозиум "Simposar Sarajevo 2025" от 26 до 28 септември в Сараево. Това съобщи за БТА организаторът на проявата Сабахудин Топалбечиревич, основател и директор на Simposar Sarajevo.

Спортно-бизнес събитието ще събере легенди на спорта, водещи инвеститори и световни медии.

Официалната церемония по откриването ще се състои на 26 септември от 19:00 часа с връчване на награди на спортни легенди.

Предвидени са панели и дискусии с футболни и баскетболни легенди от Европа и света, както и VIP срещи за изграждане на контакти между спорта и бизнеса с участници от над 15 държави.

Освен Стоичков, в симпозиума ще се включат президентът на Хърватската футболна федерация Мариан Кустич, един от най-добрите вратари в историята на футбола Жан-Мари Пфаф и футболният анализатор Раде Богданович, както и редица легенди от целия европейски спорт – бивши играчи, треньори и ръководители от най-големите клубове и национални отбори.

Присъствие са потвърдили и водещи бизнес организации като Saudi Sports Investment и Globe Soccer Dubai.