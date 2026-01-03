Л егендата на българския футбол - Христо Стоичков, отдаде почит на своя дългогодишен наставник и ментор Димитър Пенев, който почина на 80-годишна възраст. Носителят на „Златната топка“ за 1994 г. използва социалните мрежи, за да се сбогува с човека, изиграл ключова роля в кариерата му и в най-великата страница от историята на българския футбол.
„Великан! Най-великият! Патриархът на футбола ни! Човекът, който ни направи четвърти в света! Човекът, който изгради десетки от нас като личности и спортисти! Почивай в мир, Старши! Никога няма да бъдеш забравен!“, написа Стоичков.