Б ългарският национален отбор по футбол допусна още една тежка загуба в група Е на квалификациите за световното първенство през 2026 г. Тимът загуби с 1:6 от Турция на Националния стадион „Васил Левски“. Срещата бе дебют за новия национален селекционер Александър Димитров.

Българите изиграха добро първо полувреме, но бяха тотално разгромени през второто. Това е първа загуба за България като домакин срещу Турция в историята.

Гостите започнаха мача по-добре и бяха близо до гол в 9-ата минута. Оркун Кьокджю стреля, но топката срещна напречната греда. Турция поведе в 11-ата минута. Арда Гюлер направи двойно подаване с Хакан Чалханоглу, влезе в наказателното поле и прати топката във вратата.

България изравни само две минути по-късно. Кирил Десподов центрира, Зеки Челик се подхлъзна, а топката стигна до Радослав Кирилов. Футболистът на Левски отправи удар, а след рикошет се стигна до гол, първи за България в квалификациите за световното.

В следващите минути играта бе равностойна. България можеше да поведе в 28-ата минута, когато Кирилов стреля, но топката мина покрай вратата. Адриан Краев можеше да си вкара автогол малко по-късно, но, за щастие, се стигна само до корнер. Чалханоглу стреля опасно, но Димитър Митов спаси малко преди края на първото полувреме.

Турците започнаха по-добре второто полувреме. Абдюлкерим Бардакджъ стреля неточно. В 49-ата минута Виктор Попов си вкара нелеп автогол при опит да изчисти топката. Само две минути по-късно Турция вече водеше с 3:1. Звездата на Ювентус Кенан Йълдъз беше изпуснат от защитата и не сбърка. В 56-ата минута гостите стигнаха до четвърти гол. Йълдъз отново бе изпуснат от Попов, влезе в наказателното поле и с фалцов удар вкара втория си гол в мача. В 65-ата минута Турция отбеляза пети гол. Челик бе точен с глава след изпълнение на корнер. Мартин Минчев имаше възможност за България, но пропусна. Джан Узун пък стреля неточно за гостите. В добавеното време Узун пропусна още една възможност. Ирфан Кахведжъ обаче не сбърка малко след това и вкара шести гол за Турция.

Така с разгрома си над нас комшиите си оправиха головата разлика, след като паднаха в предния си мач от Испания с 0:6

България е с 3 загуби от 3 мача в квалификациите и голова разлика 1:12. Следващият мач на тима е гостуване на "Ла Роха" на 14 октомври.