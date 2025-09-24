М акар и Валентин Илиев да води временно ЦСКА, ръководството на „армейците“ търси спешно нов треньор. Приоритет е чужденец, а фаворит е Дан Петреску, който обаче има здравословни проблеми. Ако в скоро време не се намери класен чужд треньор, е много възможно отборът да бъде поверен на Любо Пенев. Ел Голеадор беше изключен като опция в последните седмици, но сега нещата са се променили. По принцип ръководството се бе спряло на Христо Янев, ако не се намери чужденец, но той влиза в калъпа на Александър Томаш – добър специалист, който обаче не работи с твърда ръка. Нещо, което важи с пълна сила за Любо Пенев.

Иначе самият Христо Янев се самопредложи сериозно на ЦСКА след равенството на неговия Ботев Вр с „червените“ - 1:1. Той е водил вече два пъти „армейците“ - 2015-2016 и пролетта на 2018 г. „Бях болезнено честен с отбора в дните преди мача. разказах същността на работата си. В момента сме част от Ботев Враца. Благодаря на онова, което ми е дал ЦСКА. Времето ще покаже дали сега е моментът. Готов съм да дам своя опит и енергия, но това не зависи само от мен и ако се случи нещо, то ще се разбере в близко бъдеще“, заяви Янев. „Предпочитам това да го оставим тук. Ако има нещо, което трябва да се случи, трябва да излезе от клуба, който проявява интерес към човек, който иска да помогне на отбора. Ботев Враца бе клубът, който държа да бъда тук и да покажа качествата, които имам“, завърши Янев. „Не искам да коментирам ситуация, която не зависи от мен. За всички е ясно, че ЦСКА трябва да изглежда по различен начин. Хората на терена трябва да отговорят на енергията от трибуните. ЦСКА е любовта и живота на много хора“, каза той за представянето на своя отбор и за впечатленията си от ЦСКА.

