Н овият наставник на Добруджа Ясен Петров заяви, че макар да поема отбора в труден момент и да се "хвърля в дълбокото", е напълно уверен, че мисията е възможна и ситуацията може да бъде обърната с работа и общи усилия. С голяма доза позитивизъм новият треньор на тима изведе играчите за първо занимание за годината. По отношение на новите попълнения за Добруджа, Ясен Петров подчерта, че те ще бъдат подбирани внимателно и с конкретна цел.

„Желанието ми е по-малко да говорим и повече да работим. За нас е изключително важно да започнем добре и да сме концентрирани върху работата. Имаме много мачове. Докато съществува и теоретична възможност, ние ще я преследваме“, категоричен бе Ясе Петров. Приоритетите му включват сплотяване на състава, оптимизиране на общуването между българските и чуждестранните играчи, както и разгръщане на целия потенциал на тима.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX