С портно-техническата комисия към Българския футболен cъюз утръвди програмата на първенствата по края на календарната година. Бе решено отложеният мач от VI кръг на Първа лига между Берое и Лудогорец да се изиграе на 19 декември (петък) от 17:30 часа.
Ето и цялата програма на останалите четири кръга:
XVІ кръг
21.11 (петък), 17:45 часа:
Берое - Спартак Вн
22.11 (събота), 12:00 часа:
Арда - ЦСКА 1948
14:30 часа:
Черно море - Локомотив (Сф)
17:00 часа:
ЦСКА - Ботев (Пд)
23.11 (неделя), 12:00 часа:
Добруджа - Локомотив (Пд)
14:30 часа:
Септември - Лудогорец
17:00 часа:
Монтана - Левски
24.11 (понеделник), 17:30 часа:
Ботев (Вр) - Славия
XVІІ кръг
28.11 (петък), 15:00 часа:
Локомотив (Сф) - Арда
17:30 часа:
Локомотив (Пд) - Монтана
29.11 (събота), 12:30 часа:
ЦСКА 1948 - Берое
15:00 часа
Ботев (Пд) - Черно море
17:30 часа:
Спартак (Вн) - ЦСКА
30.11 (неделя), 12:30 часа:
Славия - Добруджа
15:00 часа:
Лудогорец - Ботев (Вр)
17:30 часа:
Левски - Септември
XVІІІ кръг
02.12 (вторник), 15:30 часа:
Монтана - Локомотив (Сф)
18:00 часа
Арда - Ботев (Пд)
03.12 (сряда), 13:00 часа:
Септември - ЦСКА 1948
15:30 часа:
Берое - Черно море
18:00 часа
ЦСКА - Локомотив (Пд)
04.12 (четвъртък), 13:00 часа:
Добруджа - Лудогорец
15:30 часа:
Ботев (Вр) - Спартак (Вн)
18:00 часа
Славия - Левски
XIX кръг
06.12 (събота), 12:30 часа:
Локомотив (Сф) - Ботев (Пд)
15:00 часа:
Локомотив (Пд) - Арда
17:30 часа:
Черно море - ЦСКА
07.12 (неделя), 12:00 часа:
Берое - Септември
14:30 часа:
Ботев (Вр) - Монтана
17:00 часа
Спартак (Вн) - Левски
08.12 (понеделник), 15:00 часа:
ЦСКА 1948 - Добруджа
17:30 часа:
Лудогорец - Славия