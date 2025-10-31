С портно-техническата комисия към Българския футболен cъюз утръвди програмата на първенствата по края на календарната година. Бе решено отложеният мач от VI кръг на Първа лига между Берое и Лудогорец да се изиграе на 19 декември (петък) от 17:30 часа.

Ето и цялата програма на останалите четири кръга:

XVІ кръг

21.11 (петък), 17:45 часа:
Берое - Спартак Вн

22.11 (събота), 12:00 часа:
Арда - ЦСКА 1948

14:30 часа:
Черно море - Локомотив (Сф)

17:00 часа:
ЦСКА - Ботев (Пд)

23.11 (неделя), 12:00 часа:
Добруджа - Локомотив (Пд)

14:30 часа:
Септември - Лудогорец

17:00 часа:
Монтана - Левски

24.11 (понеделник), 17:30 часа:
Ботев (Вр) - Славия

XVІІ кръг
28.11 (петък), 15:00 часа:
Локомотив (Сф) - Арда 

17:30 часа:
Локомотив (Пд) - Монтана

29.11 (събота), 12:30 часа:
ЦСКА 1948 - Берое

15:00 часа 
Ботев (Пд) - Черно море

17:30 часа:
Спартак (Вн) - ЦСКА

30.11 (неделя), 12:30 часа:
Славия - Добруджа

15:00 часа: 
Лудогорец - Ботев (Вр)

17:30 часа:
Левски - Септември 

XVІІІ кръг
02.12 (вторник), 15:30 часа:
Монтана - Локомотив (Сф)

18:00 часа
Арда - Ботев (Пд)

03.12 (сряда), 13:00 часа:
Септември - ЦСКА 1948

15:30 часа: 
Берое - Черно море

18:00 часа
ЦСКА - Локомотив (Пд)

04.12 (четвъртък), 13:00 часа:
Добруджа - Лудогорец

15:30 часа: 
Ботев (Вр) - Спартак (Вн)

18:00 часа
Славия - Левски

XIX кръг
06.12 (събота), 12:30 часа:
Локомотив (Сф) - Ботев (Пд)

15:00 часа:
Локомотив (Пд) - Арда

17:30 часа: 
Черно море - ЦСКА

07.12 (неделя), 12:00 часа:
Берое - Септември 

14:30 часа:
Ботев (Вр) - Монтана 

17:00 часа
Спартак (Вн) - Левски

08.12 (понеделник), 15:00 часа:
ЦСКА 1948 - Добруджа

17:30 часа:
Лудогорец - Славия 

