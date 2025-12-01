Н ай-старото столично дерби между Славия и Левски ще бъде ръководено от младия рефер Васил Минев. Това стана ясно от обявените съдийски наряди за мачовете от 18-я кръг на efbet Лига, който ще се проведе през седмицата. Сблъсъкът между ЦСКА и Локомотив Пловдив бе поверено на Димитър Димитров.

Ето и всички съдийски назначения:

Срещи от 18 кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026

2 декември 2025 г., вторник, 15:30 ч.

ПФК Монтана 1921 – Локомотив София

ГС:Волен Валентинов ЧинковАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Марин Иванов Бонев

4-ТИ:Георги Георгиев Спасов ВАР:Станимир Лозанов ТренчевАВАР:Християна Красимирова Гутева

СН:Венцислав Иванов Гаврилов

2 декември 2025 г., вторник, 18:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев АД

ГС:Драгомир Димитров ДрагановАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ:Тодор Недялков Киров ВАР:Любослав Бисеров ЛюбомировАВАР:Венцислав Георгиев Митрев

СН:Ахмед Яшар Ахмед

3 декември 2025 г., сряда, 13:00 ч.

ПФК Септември Сф - ФК ЦСКА 1948

ГС:Геро Георгиев ПисковАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ:Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР:Мартин Живков ВеликовАВАР:Красимир Маргаритов Кръстев

СН:Ичко Лозев Лозев

3 декември 2025 г., сряда, 15:30 ч.

ПФК Берое - Стара Загора – Черно море

ГС:Георги Николов КабаковАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ:Георги Петров Стоянов ВАР:Радослав Петров ГидженовАВАР:Денислав Йорданов Сталев

СН:Георги Владимиров Игнатов

3 декември 2025 г., сряда, 18:00 ч.

ЦСКА – Локомотив Пловдив

ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Тодор Василев ВуковАС2:Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ:Антонио Тодоров АнтовВАР:Валентин Станчев ЖелезовАВАР:Петър Димов Аспарухов

СН:Валентин Желев Добрев

4 декември 2025 г., четвъртък, 13:00 ч.

Добруджа - ПФК Лудогорец 1945

ГС:Кристиян Николов КолевАС1:Георги Йорданов ДойновАС2:Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ:Георги Петров СтояновВАР:Стоян Панталеев АрсовАВАР:Ивайло Красимиров Ненков

СН:Кольо Димитров Данев

4 декември 2025 г., четвъртък, 15:30 ч.

ПФК Ботев Враца – Спартак Варна

ГС:Мартин Иванов МарковАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Радостин Николов Бодуров

4-ТИ:Станимир Георгиев ТодоровВАР:Георги Милков ГинчевАВАР:Георги Димитров Давидов

СН:Николай Йорданов Колев

4 декември 2025 г., четвъртък, 18:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Левски

ГС:Васил Петров МиневАС1:Петър Велизаров МитревАС2:Дарин Василев Иванов

4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Венцислав Георгиев МитревАВАР:Мариян Георгиев Гребенчарски

СН:Крум Добринов Стоилов