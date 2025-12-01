Н ай-старото столично дерби между Славия и Левски ще бъде ръководено от младия рефер Васил Минев. Това стана ясно от обявените съдийски наряди за мачовете от 18-я кръг на efbet Лига, който ще се проведе през седмицата. Сблъсъкът между ЦСКА и Локомотив Пловдив бе поверено на Димитър Димитров.
Ето и всички съдийски назначения:
Срещи от 18 кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026
2 декември 2025 г., вторник, 15:30 ч.
ПФК Монтана 1921 – Локомотив София
ГС:Волен Валентинов ЧинковАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Марин Иванов Бонев
4-ТИ:Георги Георгиев Спасов ВАР:Станимир Лозанов ТренчевАВАР:Християна Красимирова Гутева
СН:Венцислав Иванов Гаврилов
2 декември 2025 г., вторник, 18:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев АД
ГС:Драгомир Димитров ДрагановАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:Тодор Недялков Киров ВАР:Любослав Бисеров ЛюбомировАВАР:Венцислав Георгиев Митрев
СН:Ахмед Яшар Ахмед
3 декември 2025 г., сряда, 13:00 ч.
ПФК Септември Сф - ФК ЦСКА 1948
ГС:Геро Георгиев ПисковАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР:Мартин Живков ВеликовАВАР:Красимир Маргаритов Кръстев
СН:Ичко Лозев Лозев
3 декември 2025 г., сряда, 15:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора – Черно море
ГС:Георги Николов КабаковАС1:Мартин Веселинов МаргаритовАС2:Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ:Георги Петров Стоянов ВАР:Радослав Петров ГидженовАВАР:Денислав Йорданов Сталев
СН:Георги Владимиров Игнатов
3 декември 2025 г., сряда, 18:00 ч.
ЦСКА – Локомотив Пловдив
ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Тодор Василев ВуковАС2:Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:Антонио Тодоров АнтовВАР:Валентин Станчев ЖелезовАВАР:Петър Димов Аспарухов
СН:Валентин Желев Добрев
4 декември 2025 г., четвъртък, 13:00 ч.
Добруджа - ПФК Лудогорец 1945
ГС:Кристиян Николов КолевАС1:Георги Йорданов ДойновАС2:Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:Георги Петров СтояновВАР:Стоян Панталеев АрсовАВАР:Ивайло Красимиров Ненков
СН:Кольо Димитров Данев
4 декември 2025 г., четвъртък, 15:30 ч.
ПФК Ботев Враца – Спартак Варна
ГС:Мартин Иванов МарковАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Радостин Николов Бодуров
4-ТИ:Станимир Георгиев ТодоровВАР:Георги Милков ГинчевАВАР:Георги Димитров Давидов
СН:Николай Йорданов Колев
4 декември 2025 г., четвъртък, 18:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Левски
ГС:Васил Петров МиневАС1:Петър Велизаров МитревАС2:Дарин Василев Иванов
4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Венцислав Георгиев МитревАВАР:Мариян Георгиев Гребенчарски
СН:Крум Добринов Стоилов